Morte cerebrale per Pamela Di Lorenzo | la tragedia al mare Teramo sotto choc

(Di martedì 13 agosto 2024) Una vera e propria. È stata dichiarata ladella donna colpita da un fulmine in spiaggia in Abruzzo. Ieri sera è stato dichiarato il decesso diDi. Aveva 42 anni. La donna è stata colta di sorpresa e colpita da un fulmine che si è abbattuto sulla spiaggia di Alba Adriatica,, qualche giorno fa mentre era affollata da diversi bagnanti. Anche una amica della donna e una turista francese sono rimaste ferite in modo lieve. Il fulmine lòe aveva provocato un immediato arresto cardiaco. I soccorritori giunti immediatamente sul posto hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Poi un barlume di speranza. Dopo l'uso del defibrillatore la donna è stata rianimata e trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Mazzini di. Lì è stataposta a coma farmacologico. Purtroppo nell'arco di pochi giorni è arrivato un peggioramento irreversibile.