Morata si PRESENTA a San Siro | Cari tifosi del Milan Non vi prometto trofei ma…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 agosto 2024), SanACCOGLIE il suo nuovo bomber: le dichiarazioni del numero 7 rossonero in vista della nuova stagione Il nuovo acquisto rossonero Alvaroè statoto a Sanprima dell’inizio del matchMonza. Le dichiarazioni del nuovo bomber dal campo dello stadio. PAROLE – «Grazie a tutti per essere venuti con questo caldo. Non possiamo promettervi titoli,