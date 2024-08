Molesto e aggressivo in un negozio a Como | arriva la polizia e viene denunciato per ricettazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - Intervenuti ieri pomeriggio in undi via Milano, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta, gli agenti della Squadra Volante dihannoun uomo di 27 anni di origine afghana, residente a Modena, con l'accusa didi un bicicletta elettrica. Il titolare delha riferito che l’uomo si era comportato in modo, pretendendo la restituzione di oggetti che non gli appartenevano. Durante le fasi identificazione, è risultato sprovvisto di documenti e quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti: scoprendo che era in possesso di una bicicletta elettrica, di cui non è stato in grado di indicare la provenienza.