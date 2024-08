Minturno | tenta il suicidio in mare ma un passante si tuffa e la salva

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024) Scauri, 13 agosto 2024 – Questa notte presso il lungodi, frazione di Scauri (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, intervenivano su segnalazione della Centrale Operativa dopo che era stato segnalato untivo dida parte di una cittadina marocchina classe 2003. La predetta dopo aver lasciato sopra un lettino da spiaggia una borsa contenente i propri documenti e una lettera nella quale spiegava il motivo per l’insano gesto siva in acqua dopo aver bevuto presumibilmente sostanza alcoolica. Al ridosso della spiaggia, stava passeggiando un cittadino classe 75 residente a Napoli, che accortosi della presenza della giovane in acqua, non esitava arsi e con non poca difficoltà riusciva a portarla sulla battigia dove iniziava a effettuare le prime manovre di soccorso poiché la 21enne aveva perso conoscenza.