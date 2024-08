Mi manca il dialogo con lui Alberto Angela ricorda il padre Piero a due anni dalla morte

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – “Delle tante, troppe cose che mino” dic’è soprattutto “la libertà di spaziare nella conoscenza con unsemplice e sereno, che ti apriva la mente con traiettorie oltre l’orizzonte”. Così, con un lungo e tenero post su Facebook,ilmorto a 93il 13 agosto del 2022. “Sono passati duescomparsa di mio. Ma non ci si abitua mai all’assenza di una persona cara – scrive il divulgatore Rai, figlio ed erede professionale del rimpianto giornalista – . Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri. Penso anche a chi, grazie a lui, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca e ai temi del sapere.