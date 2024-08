Mercato Napoli blitz di Manna a Londra per due obiettivi | ultim’ora da Gianluca Di Marzio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè molto attivo sulin entrata. Il DSporta avanti due operazioni contemporaneamente. Manca sempre meno all’inizio della stagione per il. Dopo la vittoria faticata contro il Modena, la società azzurra si è fiondata sulper assecondare le richieste di Antonio Conte. Non a caso, dopo l’arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone, il DSstarebbe conducendo altre due operazioni in entrata. Glidel club sono ormai noti, ma su tutti vediamo due profili importanti. Si tratta di Romelu Lukaku, il quale sarà l’erede di Victor Osimhen in attacco, mentre l’altra pedina porta il nome di Billy Gilmour. Quest’ultimo è in forza al Brighton, ma ha già fatto sapere alla società di voler vestire la maglia azzurra per i prossimi anni. Negli ultimi minuti, sono emersi nuovi dettagli circa le operazioni condotte dal direttore sportivo.