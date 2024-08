Meloni telefonata a Netanyahu | Serve subito de-escalation e cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Nell'ambito dei contatti avviati da tempo per cercare di arginare la crisi in Medio Oriente, Giorgiain queste ore ha avuto una nuova conversazione telefonica con il Primo Ministro di Israele, Benjamindurante la quale ha reiterato il forte auspicio che si possa trovare un accordo per unilsostenibile a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Parole, quelle della premier, in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in occasione del prossimo round negoziale del 15 agosto. La leader di Fratelli d'Italia ha ribadito il convinto sostegno alla mediazione guidata da Stati Uniti, Egitto e Qatar.