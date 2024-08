Meloni a colloquio con Netanyahu | Necessari de-escalation e cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 13 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 13 Agosto 2024, 13:28 Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto oggi untelefonico con il primo ministro di Israele Benjamin. La tensione in Medio Oriente continua a crescere, con la volontà di Hamas di non voler partecipare ai negoziati previsti a Doha per il 15 agosto e con L'articolocon: “de-il” proviene da Il Difforme.