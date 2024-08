Mel Gibson i complimenti a Vince Vaughn per la stella sulla Walk of Fame

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) (askanews) – L’attore americanoriceve la suaHollywoodof, la numero 2.786. «È semplicemente bello far parte del tessuto cittadino», afferma l’attore, che ha recitato in commedie come 2 single a nozze (Wedding Crashers 2005) al fianco di Owen Wilson, Ti odio, ti lascio, ti (The Break-up con Jennifer Aniston, 2006) e L’isola delle coppie (Couples Retreat, 2009).