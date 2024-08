Maxi abiti o mini dress Bermuda pinocchietto e canotte In vista di Ferragosto o di una gita fuori porta spazio ad outfit pratici e chic per stare al fresco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Il guardaroba della stagione calda è lo specchio di una routine rallentata e rilassata, costellata di irrinunciabili certezze. Dopo il look da spiaggia e quello per l’apertivo, non resta che capire come vestirsi per un pranzo all’aperto. Look estivi: 5 abbinamenti che funzionano sempre X Sia che si tratti di una grigliata, di un pic nic o della tavolata di, urge trovareche siano tanto comodi quanto