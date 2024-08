Mare in Campania con punte superiori a 30C temperature da record

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 agosto 2024)delin: Impatti Ecologici e Potenziali Rischi Meteorologici La prima decade di agosto quest’anno è stata caratterizzata indadelparticolarmente elevate. La serie di prelievi di acque costiere effettuati da Arpac dal 6 all’8 agosto mostrasopra i 30°C in molteplici località: lo scorso 7 agosto, ad esempio, sono stati misurati 30,0 °C a Napoli-Trentaremi, 31,0°C a Sorrento-Marina Grande, 30,5°C a Camerota-Spiaggia del Mingardo. Nel sito di misura non influenzato da effetti antropici locali, ubicato fra Vivara e Procida in corrispondenza della Riserva statale di Vivara e dell’Area marina protetta Regno di Nettuno, lo scorso 6 agosto sono stati misurati 29,6 °C, il dato più alto della serie storica di questo sito (grafico 1).