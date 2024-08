Maldini | Sempre bello segnare NESTA? Per il Monza è l’allenatore perfetto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 agosto 2024)su Milan: «È, ma farlo al Milan in questa serata per il Presidente». Le dichiarazioni L’attuale centrocampista offensivo delDanielha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan PAROLE – «È, farlo al Milan, in questa serata, per il Presidente È stata una bella serata». RITORNO A