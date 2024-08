Mafia e riciclaggio arrestato imprenditore in Brasile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Un'inchiesta della Dda di Palermo e dal secondo tribunale federale del Rio Grande Do Norte, inha scoperto un'organizzazione che riciclava denaro dellain iniziative imprenditoriali nel Paese sudamericano. I finanzieri del comando provinciale di Palermo e la polizia federale brasiliana hannounoriginario di Bagheria, a Palermo, Giuseppe Bruno, da tempo trasferito a Natal, in, sequestrando circa 50 milioni di euro, e beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti, tutti indagati, e a 12 società operanti nel settore immobiliare, edile e ristorativo. Perquisizioni sono state fatte in diverse regioni, ine in Svizzera. La Dda di Palermo ha delegato l'esecuzione di 21 perquisizioni in Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto in abitazioni, sedi societarie e studi professionali.