Madonna in Italia | da Pompei a Capri le ipotesi sul mega party

(Di martedì 13 agosto 2024) –insi prepara a festeggiare il suo compleanno in pompa magna e anche quest’anno, per rilassarsi dopo il successo del suo ‘The Celebration Tour’, la pop star mondiale ha scelto ancora una volta il Bel Paese.inper festeggiare La più importa ed influente ‘Material girl’ di tutti i tempi l’11 luglio è atterrata con un jet privato all’aeroporto di Genova. Per arrivare poi in motoscafo a Villa Olivetta, a Portofino, dagli amici Dolce e Gabbana per il consuetoestivo organizzato ogni anno dai due stilisti, dove è stata protagonista dei festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera. La location? Ma la location cheha scelto per spegnere le sue 66 candeline è ancora top secret.