Ma 37 milioni non hanno soldi per le vacanze

(Di martedì 13 agosto 2024) Famiglie italiane più ricche, rileva l’Ocse. Eppure 3,7di nostri connazionali nonle risorse economiche per permettersi nemmeno un giorno di vacanza. L’aumento dei prezzi, infatti, ha scoraggiato molti: rispetto al 2023 una settimana al mare può arrivare a costare quasi il 10% in più, in montagna +4%. I rincari maggiori sono per gli hotel (+17%), i voli (+12% su tratta nazionale, +13% internazionale), i viaggi in treno (+10%) e i ristoranti (+7%). Più cari anche gli stabilimenti balneari (+5%) e i musei (+2,1%). Perfino i campeggi costano di più, con un aumento del 24% per le piazzole. Gli aumenti non risparmiano nemmeno il prezzo del gelato, aumentato del 30% negli ultimi 3 anni. Lo evidenzia un rapporto congiunto di Facile.