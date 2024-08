L’oroscopo di martedì 13 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 13 agosto 2024) Oroscopo del giorno13Un Abbraccio Stellare dall’Oracolo di Apollo che predicesegno per segno in base agli allineamenti dei pianeti e agli aspetti planetari.è da considerarsi come un piccolo aiuto nell’affrontare la quotidianità, piccoli segnali che invia il cosmo alle persone. Ariete Con Marte in Gemelli, la tua (Monrealelive.it)