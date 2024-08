Loredana Frasca ISS al GdI | Studio OMS Ue su ' benefici' vaccino Covid lascia ' perplessi' dimostrate numerosissime reazioni avverse mancano dati su under 25 oltre ai 14 giorni non censiti e altri bias - ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 agosto 2024), ricercatrice di immunologia dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità), in un'intervistaa Il Giornale d'Italia rita a titolo personale, si è detta "perplessa, per non dire altro" in merito ai risultati di un recentesula mRNA, condotto dall'Uffici