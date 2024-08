Lombardia e Usa unite nella lotta contro i tumori | ecco dove si concetreranno le attività di ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Pavia, 13 agosto 2024 - Prende il via ufficialmente il ‘Lombardy-Philadelphia Fellowship Program’, programma di scambio tra itori degli Irccs lombardi e quelli dell’Università della Pennsylvania che hanno sede a Philadelphia). L'iniziativa, prevista da una delibera approvata dalla giunta di Regione, su proposta dell’assessore all’università,, innovazione, Alessandro Fermi. rientra nell’ambito dellecorrelate al premio internazionale “” 2023. Ledisaranno incentrate sul trattamento deicon immunoterapie che sfruttano le cellule Car-T. “E’ motivo di orgoglio la creazione di questo filo diretto tra lae gli Stati Uniti che – spiega Fermi – mira a far crescere lae itori sulle Car-T, uno dei filoni più innovativi e promettenti oggi esistenti per il trattamento dei