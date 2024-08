LIVE Musetti-Jarry ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | esordio complicato sul cemento dell’Ohio per il toscano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Nicholas, primo turno del Masters1000 di. Il, reduce dal brillante percorso nel torneo olimpico di Parigi suggellato dalla storica conquista del bronzo, riprende il proprio cammino nel massimo circuito internazionale e l’impegno non sarà dei più semplici.se la dovrà vedere contro un giocatore che fa della combinazione servizio-dritto un punto di forza e sui campi rapidisaràtrovare il tempo in risposta. Dovrà far vedere tutti i miglioramenti che ha mostrato sull’erba e sulla terra Lorenzo al cospetto di un tennista di questa tipologia, dotato anche di una buona mano nei pressi della rete. Vedremo anche quale sarà la posizione in campo del carrarino.