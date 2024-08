LIVE Musetti-Jarry 3-5 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | suicidio dell’azzurro nel 7 game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Prima vincente. 30-0 Non risponde di dritto il cileno. 15-0 Ace (5°)! 3-5 Vincente e sulla riga il dritto di. 40-30 Con l’attacco di dritto e la stop volley. 30-30 Gran accelerazione lungolinea di rovescio del toscano! 30-15 Gran diagonale di dritto del cileno. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Largo il rovescio del cileno. 3-4 Doppio fallo (2°),di. Break. 15-40 Doppio fallo (1°). Due palle break, all’improvviso. 15-30 Attacca di dritto per primo e fa il punto il cileno. Attenzione. 15-15 Rovescio difensivo in rete di. 0-15 Largo il passante di rovescio di. 3-3 In rete il drittoin difesa. Tiene la battuta ancora senza annullare palle break il cileno. 40-30 Ace (2°). 30-30 Lungo l’inside in di. 15-30 Altro errore del cileno con il suo fondamentale preferito.