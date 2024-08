LIVE – Musetti-Jarry 2-1 primo turno Masters 1000 Cincinnati 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi, sul cemento americano. Dopo una meritata vacanza post Olimpiadi, il carrarino torna in campo in Ohio, dove debutta contro un Nicolasin crisi di risultati. Il tennista cileno non vince un match dagli Internazionali d’Italia ed ha dunque un gran desiderio di riscatto. Partirà però sfavorito contro Lorenzo, che invece sta attraversando un ottimo momento di forma e negli ultimi tornei giocati si è sempre spinto fino alle fasi finali. Il sudamericano ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Rio de Janeiro. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sull’Holcim Stadium 3 dalle 17.00 ore italiane (al termine di Michelsen-Griekspoor).