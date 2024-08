Litiga con il vicino e lo colpisce alla testa con un' accetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Ha colpitoildi casa con un'al culmine di una lite. Un romeno di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Avigliana, nel Torinese, per lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto in un condominio del paese.lite, avvenuta tra l'aggressore e la vittima, hanno partecipato anche le rispettive mogli. A causare il diverbio, sarebbero stati problemi di vicinato. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Rivoli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'aggressore, invece, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è agli arresti domiciliari.