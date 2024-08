L’Istituto dell’innovazione tecnologica degli EAU rivoluziona i modelli linguistici IA con una nuova architettura

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 13 agosto 2024) Il Falcon Mamba 7B è il modello linguistico nello spaziostati (SSLM) open source numero uno al mondo in relazione alle prestazioni, secondo la verifica indipendente condotta da Hugging Face Gli SSLM hanno un basso costo della memoria e non richiedono memoria aggiuntiva per generare blocchi di testo di qualsiasi lunghezza Il Falcon Mamba 7B inoltre surclassa i tradizionalidibasata su un trasformatore come il Meta Llama 3.