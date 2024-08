L' Iran respinge invito Occidente a ritirare minacce a Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L'ha respinto oggi la richiesta dei Paesi occidentali dilecontroaffermando che non sta cercando il "permesso" per vendicarsi contro il suo nemico, che accusa di aver assassinato il leader di Hamas Ismaïl Haniyeh sul suo territorio. "La Repubblica islamica è determinata a difendere la sua sovranità e non chiede a nessuno l'autorizzazione per esercitare i suoi diritti legittimi", ha dichiarato in un comunicato stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani.