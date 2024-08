L’estate da incubo dei treni italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Sui tabelloni delle stazioni italiane i ritardi vanno da ottanta a centoventi minuti. L’Alta velocità è ormai scomparsa daldegliin viaggio, con rallentamenti programmati causa lavori in corso da Milano a Roma. Ma i disagi sono iniziati da mesi, tra manutenzioni sui, cancellazioni delle corse per incendi vicino alle rotaie e corse sostitutive sui pullman. Migliaia di chilometri di binari sono interessati da 1.400 cantieri, da Nord a Sud – racconta Repubblica. Nel Mezzogiorno, in particolare, si concentrano i disagi con i lavori per recuperare ritardi decennali e convertire all’elettrico le tratte che sono ancora attraversate dadiesel. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede al Sud anche 119 chilometri di nuova Alta velocità.