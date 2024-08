Le ruspe a Sant’Albino gli abitanti lanciano un videoappello | Fateci respirare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Monza – "Siamo ormai una riserva indiana". I cittadini diaffidano a due video il loro disagio, mentre lecominciano a preparare il terreno per il nuovo insediamento industriale di via Pompei, il quarto capannone che andrà a ingrandire il sito produttivo di Elesa. "Là dove c’era l’erba ora c’è il cemento – denunciano – mentre delle dovute compensazioni per ora sappiamo quasi nulla: l’erba scompare e il cemento avanza rovente. Tra l’altro si staranno rivoltando nella tomba anche i nostri morti, perché lì fino ai primi del 1900 c’era il nostro cimitero". L’altro video, sempre nella stessa zona, ma con tutt’altro panorama, risale a qualche mese fa. In occasione della Monza Paesaggio week indetta dal Comune, Alma Radaelli, una giovane residente nel quartiere, aveva dedicato aun video poetico sul tema “Come eravamo, come siamo, come potremmo essere“.