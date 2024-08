Lazio il ds Fabiani | Dia? Accordo raggiunto al lavoro con entourage

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Angelo, il direttore sportivo della, parla in conferenza stampa delle trattative per portare un attaccante alla corte di Baroni: “Per l’arrivo di Boulayestiamo lavorando con l’, l’con le società è, ma i matrimoni bisogna farli in due, a volte anche in tre o quattro. Folorunsho? Un giocatore importante, che io apprezzo tantissimo. Bisogna seguire alcune logiche, non sempre bisogna fiondarsi sui calciatori. Può esserci una problematica da un punto di vista numerico, anche se è un ottimo elemento”. Sul fronte cessioni, invece,annuncia: “Stiamo ultimando la cessione di Cancellieri al Parma, ci sono altre trattative per far uscire altri ragazzi che non trovano spazio all’interno del nostro gruppo”.