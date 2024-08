L' animalier detta tendenza e questo è l' abito must have per osare la stampa più ruggente di stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Pronte per l’inizio di una? L’e il vestito leopardato Autunno 2024 è ilimprescindibile con cui inaugurare i nuovi outfit per il rientro in città. Giraffa, zebra, tigre o leopardo? La fantasia poco importa. Ciò che conta è che lamaculata dominerà il guardaroba e le giungle d’asfalto.