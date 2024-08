La violinista di Dylan ospite stasera al Pin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Grandealle 20, al Pin. Sul palco salirà Scarlet Rivera (nella foto), pseudonimo di Donna Shea, la celebredi Bob. La presenza di Scarlet in ‘Desire’ ha fatto da apripista all’inclusione di altri suonatori di archi nella musica rock. La misteriosa musicista dai capelli rossi che fece perdere la testa a uno dei più grandi cantautori della storia, la Regina di Spade – così come è stata soprannominata da Martin Scorsese nel film ‘Rolling Thunder Revue: A BobStory’ – rende omaggio a 50 anni di distanza alla carriera di Bobcon un repertorio dal vivo strutturato sulle sue canzoni, arrivando a spaziare fino a Leonard Cohen e Fabrizio De André. Musicista americana nominata per i Grammy Awards, ha aperto un varco nel tessuto della storia del rock come pioniera del violino elettrico.