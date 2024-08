La Promessa quarta stagione ricca di colpi di scena | Cruz sull’orlo del baratro

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 agosto 2024) Laavrà anche una. TVE ha annunciato ufficialmente l’arrivo di altre 250 puntate della soap iberica che verranno trasmesse in Spagna fino a dicembre 2025. Le prime anticipazioni sulla nuovapreannunciano trame avvincenti:e la sua famiglia sarannodeleconomico e sociale. Ma cosa accadrà ai Lujan? Scopriamolo insieme. La, anticipazioni 4°: la famiglia Lujan è in rovina I nuovi episodi Lavedrannoin difficoltà. La marchesa non dovrà fare i conti solo con le finanze che scarseggeranno, ma anche con il prestigio sociale che sembrerà decaduto per sempre. Il presunto tradimento di Alonso sarà ormai sulla bocca di tutti, e anche la faccenda di Martina – finita al sanatorio per colpa di Ayala – contribuirà ulteriormente a offuscare il prestigio dei Lujan.