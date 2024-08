La mortadella separata dalle opinioni ovvero la libertà di stampa alla bolognese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Proviamo a immaginare la scena, se riusciamo a farlo senza soffocare dal ridere. Proviamo a immaginare un politico di destra che attacca pubblicamente un giornalista, e Repubblica che titola come fosse una legittima polemica tra un’istituzione e una testata. Proviamo a immaginare, chessò, la Meloni che querela Saviano per una cosa detta a “Piazzapulita”, e come titolo d’apertura “L’ira della Meloni su La7”. Come diceva quello spot: immagina, puoi. È andata così. Che venerdì scorso il New York Times scrive del “Nightmare” in cui si è trasformata Bologna, io riporto, e – ingenua Pollyanna – penso che la cosa finisca lì. Penso che oggi potrò occuparmi di Velasco che non ne può più di sentirsi fare sempre le stesse domande, dell’incredibile ritratto di Bari Weiss pubblicato dal suo ex giornale, d’altro ma non d’una bega internazionale ma locale. Illusa.