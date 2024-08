La Commissione nasce zoppa ma va difesa

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 13 agosto 2024) Anche se parte sotto cattivi auspici, è l’unica possibilità che abbiamo per conoscere almeno una parte di verità sulla pandemia. Magari non farà giustizia, ma permetterà di ascoltare in Parlamento la voce di medici preparati e non allineati con il pensiero unico.