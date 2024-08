Kiev ordina il rimpatrio di 57 orfani ospitati nella Bergamasca L’Unhcr | No c’è ancora la guerra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Bergamo, 13 agosto 2024 – La partenza è fissata per il 16 agosto. Il governo diha deciso di far rimpatriare 57 bambini e adolescenti ucraini, tra i 6 e i 16 anni, che eranodall'inizio dellacon la Russia in tre centri della: Rota Imagna, Pontida e Bedulita. Il gruppo tornerà in Ucraina con tre autobus e i bambini saranno riportati negli orfanotrofi da cui erano scappati 32 mesi fa. L'Unhcr, l'agenzia dei rifugiati dell'Onu, ha espresso parere negativo e anche gli stessi bambini e ragazzi si sono detti contrari all'ipotesi di tornare in patria, visto che il conflitto èin corso. Analoga presa di posizione è arrivata anche dai loro educatori. I ragazzi si erano integrati molto bene con la popolazione locale, che li aveva accolti con grande solidarietà e altruismo.