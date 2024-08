Jennifer Lopez avvistata con i tre figli di Ben Affleck | “Vuole mantenere un rapporto nonostante la crisi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 13 agosto 2024)e Ben Affelck siano ormai prossimi al divorzio, l'attrice non vuole rinunciare al suo ruolo di matrigna. La star è stata vista far visita a Violet, Fin e Samuel,dell'attore, nella sua casa. "Solo perché non sta con Ben non significa che non le importi dei suoi", fa sapere RadarOnline.