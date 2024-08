Italia i motivi storici e socioculturali alla base del federalismo

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 13 agosto 2024) Il problema fondamentale di scelta che il nostro paese sembra non essere in grado di affrontare e risolvere è quello relativo all’assetto istituzionale che vuole assumere. Si apre da troppo tempo infatti un bivio: adottare un modello federale o un modello di governo accentrato. Il paese è profondamente diverso nei suoi territori per storia, per cultura, per tradizioni, per tipologia di attività sviluppate anche per aspetti puramente legati alle differenze climatiche. L’unità, di cui se è celebrato nel corso del 2011 il centocinquantesimo anniversario, ha reso necessaria una sorta di uniformazione dei comportamenti. Lo stesso regime monarchico , fino al referendum attuato per la sua abrogazione, aveva l’obiettivo di mantenere un’unità di intenti all’interno dello stato. Un Paese con storie diverse Va ricordato però che a quell’unione il paese si presentò con storie diverse.