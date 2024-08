Italia | appassionato di te’ si dedica a cultura cinese della bevanda 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Guiyang, 13 ago – (Xinhua) – Marco Bertona, unno da sempre affascinato dalla, non ha potuto nascondere la sua emozione durante un recente evento sul te’ nella provincia sud-occidentaledel Guizhou. “In Cina il te’ non e’ solo una, ma una, qualcosa di molto diverso da molti altri Paesi che ho visitato”, ha affermato Bertona. Bertona ha visitato la Cina per la prima volta nel 1986 per studiare le arti marziali cinesi. Durante il suo soggiorno di cinque mesi alla Beijing Sport University, lui ha sviluppato un’affinita’ con il te’, visitando giardini e case da te’ con il suo maestro. Da allora e’ rimasto affascinato da questae ha persino acquistato il suo set da te’ dalla Cina.