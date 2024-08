ISTERESI sono fuori con l’album OL3

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) “Ol3” (oltre) è il titolo del terzo album in studio prodotto e arrangiato dagli. Glicon“Ol3” (oltre) “Ol3” (oltre) è il titolo del terzo album in studio prodotto e arrangiato dagli. Questo lavoro è la sintesi di un percorso di maturazione dove, dall’esperienza intima raccontata dal disco di debutto “Notte nel cuore” (2013) e quella sociale raccontata dal secondo “Casa Nostra” (2018), si va appunto “Oltre”, trovando il punto di equilibrio tra le dimensioni interna ed esterna del nostro vivere. Ciò che siamo modella la nostra esperienza nella vita di tutti giorni e il contesto in cui viviamo ci plasma inevitabilmente, in un ciclo senza fine. In questo caleidoscopio di esperienze, “OL3” mette in musica la difficile e meravigliosa strada che è la vita, raccontandone le sfaccettature particolari in modo universale.