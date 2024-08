Inter il punto sugli infortunati a ?4 dal Genoa | tempistiche e rientri! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Pian piano torna il sereno e rientrano i guai fisici per l’. Simone Inzaghi ritrova alcuni suoi, ma manca ancora qualcuno da depennare dalla lista dell’infermeria.– Fra soli quattro giorni – ovvero sabato pomeriggio – l’dovrà scendere in campo per la prima volta in Serie A, inaugurando la stagione contro il. Il rischio di dover arrivare a Marassi senza una serie di importanti giocatori c’è stato, purtroppo. Fortunatamente, però, dopo una settimana di preoccupazione, in cui ha visto tantissimi giocatori fermarsi e uscire dalla lista dei disponibili, sul volto di Simone Inzaghi inizia a comparire un piccolo sorriso. Gradualmente, infatti, l’allenatore piacentino sta ritrovando quei suoi uomini che nell’ultimo periodo della preparazione hanno subito infortuni e affaticamenti.