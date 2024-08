Incendio vicino alle cave a Colonnata Fiamme in un bosco sul crinale della montagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)(Carrara), 13 agosto 2024 – Vasto, nel territorio di Carrara, sulle Apuane. Lesono partite nella tarda mattinata di oggi, 13 agosto, in prossimità di una cava e si sono rapidamente allargate sulla. Impiegato un elicotteroflotta regionale dell’antcon sganci di contenimento per evitare la propagazione del fronte oltre i crinali dove ilè più fitto. Alcune squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestaliUnione Comuni Lunigiana sono giunte sul posto per domare le. La zona è inaccessibile via terra. La siccità prolungata e le elevate temperature hanno generato condizioni di forte pericolosità per la propagazione di incendi. La Regione ricorda di usare la massima attenzione nelle operazioni agricole in aperta campagna e nella frequentazione per turismo di sentieri e zone boscate.