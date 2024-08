Il testimone della memoria e dell’impegno continuerà

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 13 agosto 2024) “Il, come a Sant’Anna di Stazzema, a passare di mano in mano, per ricordarci -conclude Mattarella- che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla stradaciviltà epace, sconfiggendo chi fa crescere l’odio”. “L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, 80 anni fa, è stato uno dei crimini più brutali commessi dai nazifascisti in Italia. Fu un’azione premeditata per sterminare la popolazione civile, senza risparmiare donne, anziani, bambini. Rinnoviamo il nostro cordoglio per le vittime e la nostra vicinanza a chi ha pianto familiari barbaramente uccisi. Laè un dovere da coltivare per costruire un futuro di pace, responsabile e immune da simili atrocità”, dichiara il presidenteCamera, Lorenzo Fontana.