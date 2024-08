Il Milan batte 3-1 il Monza e vince il Trofeo Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024)O (ITALPRESS) – “Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore”. Questo lo striscione che ha aperto a San Siro la seconda edizione del “Silvio”. Il match amichevole tra, finito per la cronaca 3-1 in favore dei rossoneri, fa da antipasto alla stagione di Serie A che sta per cominciare, oltre che ricordare l'ex numero uno dei due club a poco più di un anno dalla sua scomparsa. “Una serata davvero emozionante, di passione e affetto”, l'ha definita Pier Silvio, figlio dell'ex Premier che nel pre gara ha sottolineato la “vicinanza dei tifosi del, dei tifosi dele degli italiani”, un qualcosa che “ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato”, ha poi precisato l'amministratore delegato di Mediaset.