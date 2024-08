I fan le inviano foto dei genitali Emily Sears decide di vendicarsi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 13 agosto 2024)è una modella australiana residente a Los Angeles. Alcuni fan ledei. E così la bionda con il fisico mozzafiatodie spedisce leosé alle fidanzate dei fan. Classe 1985,s'è fatta un nome grazie alle curve generose messe in mostra sul proprio account Instagram. Da allora la sua carriera di modella ha preso il largo e fior digrafi l'hanno immortalata per conto dei principali magazine mondiali (Maxim le è particolarmente affezionata).Laha le idee chiare sul tipo di uomo che può conquistarla. In una recente intervista, concessa all'edizione australiana di Maxim, dice: "Amo gli uomini che sono sensibili alla giustizia sociale e hanno una passione, sia essa il lavoro, la famiglia o qualsiasi cosa al di fuori di loro stessi.