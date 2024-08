I documenti russi top secret che svelano come può iniziare la guerra nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Laa è pronta a tutto per il conflitto in Ucraina, anche all’utilizzo di armi nucleari. Una realtà già nota, ma che torna ad emergere con un articolo del Financial Times: idi Statostudiati dai suoi analisti – risalenti al periodo tra il 2008 e il 2014 – rivelerebbero con certezza che la marina militare russa è stata addestrata ad effettuare potenziali lanci contro determinati obiettivi in Europa.