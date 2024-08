Grazie Art Bonus Restaurato l’affresco A breve l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Sopralluogo a Castel d’Arno dell’assessore Francesco Zuccherini a visionareriqualificato tramite l’Art, che sarà inaugurato a. "L’Artè uno strumento importantissimo per gli Enti per riqualificare beni pubblici con il sostegno dei cittadini-mecenati. Perugia l’ha sfruttata al meglio, riconoscendo il buon lavoro svolto anche in passato da chi ci ha preceduto e dai bravissimi uffici comunali che si sono occupati di questa materia. Noi proseguiremo il lavoro, cercando di ampliare i progetti non ancora finanziati".