Giugliano In Campania | in auto una sirena come quella delle forze dell’ordine due persone denunciate dai Carabinieri

(Di martedì 13 agosto 2024) Inseguimento a: bloccata un’con targa contraffatta, a bordo un 16enne e un 37enne, detenevano un sistema per attivare unaUna Giulietta sfreccia in via Staffetta, va forte con duea bordo. Idella sezione radiomobile diinse la ritrovano di fronte. Parte l’inseguimento, i due spingono sull’acceleratore. E’ una corsa lunga chilometri, fino in via Lago Patria. I militari bloccano il passo ai fuggitivi e scoprono che uno di questi, il passeggero, ha appena 16 anni. Alla guida un 37enne, entrambi residenti nel campo rom di Secondigliano. Nel veicolo, un sistema per attivare unautilizzata dalle. La targa è risultata contraffatta ed è stata poi sequestrata. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti.