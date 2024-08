Genova pedina l' ex fino alla struttura che la protegge dopo il divieto di avvicinamento scatta l' arresto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Ancora unper stalking e maltrattamenti in famiglia a. Lunedì sera i carabinieri sono intervenuti per bloccare un giovane di 25 anni, sottoposto adisua ex convivente, che ha seguito la donnaprotetta in cui ha trovato rifugio imponendol