Gasperini | Koopmeiners vera vittima della situazione è stato fortemente condizionato

(Di martedì 13 agosto 2024) La conferenza stampa di Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, alla vigiliaSupercoppa europea. L’Atalanta si giocherà il trofeo contro il Real Madrid. «Atalanta in difficoltà? Non ha nessuna difficoltà, viene a giocare una partita di un prestigio incredibile, col suo solito entusiasmo e con la voglia di stupire, giochiamo contro la squadra più titolata al mondo, metteremo in campo tutto il nostro orgoglio per cercare di fare una grande partita».: «Mi spiace non aver convintoa restare fuori da certe beghe di mercato» Domani sfiderà Ancelotti, qual è il suo parere? «Quello che ha fatto Carlo in questi anni è sotto gli occhi di tutti, è uno degli allenatori più titolati al mondo, è un punto di riferimento per tanti. Abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, ci conosciamo da tanto tempo, è sicuramente un rapporto di grande stima.