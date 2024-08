Furti con strappo | arrestato dai carabinieri alle Cascine un giovane tunisino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 – Per scippi avvenuti a Firenze, ihanno fermato un 31ennenel Parco dellecome indiziato di delitto. L'uomo è stato messo in carcere e il gip ha convalidato e mantenuto la stessa misura. Le accuse riguardano due diversi episodi di furto con, uno portato a termine e l'altro tentato. Il primo fatto risale alla mattina del 5 agosto in via Baracca, quando un soggetto era riuscito a scippare una borsa ad una 63enne; il secondo episodio è della mattina del 7 agosto, quando un uomo ha tentato di scippare un telefono cellulare dmani di un'anziana che stava passeggiando in via Michelucci ma non ci è riuscito grazie all'intervento di un passante che ha difeso la donna. In entrambi i casi lo scippatore è scappato in bicicletta.