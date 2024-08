Fortuna Sittard-Almere City venerdì 16 agosto 2024 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 13 agosto 2024) Il gol iniziale di Ibrahim Sadiq è stato sufficiente all’AZ Alkmaar per uscire dalla sfida contro l’con una vittoria per 1-0, mentre ilha avuto un po’ dia tenere lo 0-0 nel primo tempo, con Bobby Adekanye e Jamal Amofa che hanno mancato ottime occasioni per il Go Ahead InfoBetting: Scommesse Sportive e