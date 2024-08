Formia Ferragosto l’ordinanza del sindaco Taddeo | vietati campeggi e limitazioni sugli alcolici

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 13 agosto 2024)– Dal 14 al 16 agosto, per motivi di igiene e sicurezza pubblica, ildi, Gianlucaha emesso, oggi,n°14 con la quale vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e non né in bottiglie di vetro né in lattina. Ancor più in dettaglio ordina: “di vietareL'articolodelTemporeale Quotidiano.